Nel 1668 l’Inghilterra conferì a John Dryden l’onoreficenza di Poeta Laureato. Questo autore ebbe un’influenza letteraria così grande che l’epoca in cui visse fu chiamata l’età di Dryden. Stranamente, Dryden non aveva una buona opinione di Shakespeare. Lo considerava “poco comprensibile” e diceva che “il suo stile è così impestato di espressioni figurative da diventare affettato e pesante”. Prevedo uno scontro di titani simile nella tua sfera. Due influenze importanti potrebbero entrare in conflitto. Una potente forza persuasiva potrebbe contrapporsi a un’altra. Quale sarà il tuo ruolo? Mediatore? Giudice? Osservatore neutrale? In ogni caso, sta’ in guardia.