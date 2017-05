Tra tutti i segni dello zodiaco, voi Capricorni siete quelli che hanno meno probabilità di credere in utopici luoghi mitici come Camelot, Eldorado o Shambhala. Tendete a essere iperscettici sull’esistenza di leggendari tesori perduti come le uova Fabergé dell’ultimo zar russo o i gioielli della corona di Giovanni d’Inghilterra. Eppure, se questi paesi delle meraviglie e questi tesori esistono veramente, scommetto che un giorno saranno scoperti da un esploratore del Capricorno. Prevedo che la tua tribù si specializzerà nel ritrovamento di oggetti di valore dimenticati, nella scoperta di miracoli segreti e nella localizzazione di ignote miniere.