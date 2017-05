Il versatile Melvin Van Peebles riesce a fare il regista, lo sceneggiatore, l’attore, il compositore e il romanziere. Ultimamente ha collaborato con il gruppo musicale The Heliocentrics. Insieme hanno creato un album di poesia recitata a tema fantascientifico intitolato The last transmission. Pee­bles ha dichiarato in un’intervista in radio: “Non mi divertivo così tanto con i vestiti addosso da anni”. Se leggo bene i tuoi presagi planetari, Capricorno, ti stai divertendo tantissimo o stai per farlo.