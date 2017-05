Sagittario

Puoi anche cuocere le tue scarpe in forno a 350 gradi per quaranta minuti, ma non diventeranno mai delle pagnotte. Solo perché una gallina ha le ali non significa che possa volare sopra l’arcobaleno. Non fabbricherai mai una borsa di seta con il filo interdentale e le foglie morte. Capisci cosa voglio dire? Nelle prossime due settimane ti consiglio di evitare le tigri di carta, i depistaggi, le notizie false, i cavalli di Troia, le argomentazioni fittizie, i simulatori convincenti e i ponti invisibili. Se ci riuscirai, avrai in premio una serie di incontri ravvicinati con una sincerità e un’autenticità di sconvolgente bellezza che sarà una delle tue benedizioni più utili del 2017.