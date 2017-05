“Un bambino di due anni è come un frullatore senza coperchio”, ha detto una volta il comico Jerry Seinfeld. Vuoi evitare di affrontare una situazione simile? Preferisci non vedere cosa succederebbe se la tua vita si trasformasse in un frullatore pieno e senza coperchio? Allora trova il coperchio e metticelo sopra. Se non riesci a trovare quello giusto, usa un piatto, un giornale o una scatola per la pizza a domicilio. Anche se il frullatore sta già schizzando latte di mandorle, pezzetti di banana e proteine in polvere sul soffitto, sei ancora in tempo. Meglio tardi che mai.