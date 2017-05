Il sistema con cui sono fabbricati i jeans giapponesi Zoo è piuttosto insolito. I dipendenti avvolgono con la stoffa il copertone di una macchina o una grande palla di gomma, poi portano le loro creazioni allo zoo di Kamine a Hitachi, e le gettano nei recinti dove vivono tigri e leoni. Giocando con quegli oggetti, gli animali strappano il tessuto. In seguito la stoffa viene recuperata e usata per cucire i jeans. Questa storia potrebbe servirti d’ispirazione per le prossime settimane. Potresti fare in modo che un elemento selvaggio lasci la sua impronta su un’influenza con cui sarai a stretto contatto.