Attento a non impietosirti per gli squali che gridano aiuto, a non fidarti dei coyote che si comportano come pecore e di pecore che si comportano come coyote. Ma non voglio solo metterti in guardia. Ho anche altri messaggi per te: accogli con gioia gli intrusi se sono umili e ti guardano negli occhi. Impara tutto quello che puoi dai predatori e dai simulatori ma senza imitarli. Approfitta di ogni cambiamento messo in moto da agitatori che vogliono stravolgere lo status quo, anche se non ti piacciono.