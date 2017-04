Quando vedo gli orsi che vanno in bicicletta, le tigri che ballano sulle zampe posteriori e gli Arieti che usano frasi diplomatiche e scendono a compromessi ho un brutto presentimento. Anche se sono colpito dal controllo che esercitano sulla loro forza primordiale, mi preoccupo per l’anima della creatura che si comporta con tanta civile moderazione. Perciò per le prossime settimane ti consiglio di sfruttare l’opportunità di stringere accordi e trovare soluzioni che vanno bene per tutti. Ma lascia anche indomita una parte del tuo cuore impetuoso. Non permettere agli altri di pensare che hanno capito tutto di te.