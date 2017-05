Purché tu escluda dal tuo itinerario la Siria, il Sud Sudan e la Corea del Nord, nei prossimi 28 giorni i viaggi saranno cibo per la tua anima, un balsamo per le tue preoccupazioni, una medicina per i tuoi dogmi superati e un antidoto per le tue illusioni. Hai il tempo e i soldi necessari per andare in pellegrinaggio in un posto che consideri sacro? Perché non fare un salto in un allegro santuario? O un’escursione in un rifugio esotico che ti sconvolgerà in modo affettuoso e terapeutico? Spero che almeno leggerai un libro sul territorio che un giorno chiamerai la tua seconda casa.