Credo che sia il momento giusto per riparare delle fondamenta, per scavare fino al fondo di una vecchia risorsa e pensare a come modificarla dalle radici. Dopo tutto questo tempo, quella risorsa ha di nuovo bisogno della tua attenzione. Forse le manca un nutrimento che si è gradualmente esaurito. Forse sarebbe più rigogliosa se potesse approfittare della saggezza che hai accumulato dalla prima volta che l’hai sfruttata. Solo tu puoi capirne i veri motivi, e non è detto che siano subito evidenti. Sii tenero, paziente e sincero nella tua ricerca.