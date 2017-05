Tempo scaduto. Pausa. Concediti di essere lento e disteso. Poi, quando sarai dolcemente vuoto, mettiti in cerca di esperienze che affascinano il tuo cuore selvaggio e tenero invece che la tua mente selvaggia e nervosa. Dimentica le teorie in cui credi e le idee che consideri basilari per la tua filosofia di vita. Impegnati a cercare un nuovo approccio con i tuoi sentimenti. Come? Per esempio, prendendone maggiore coscienza. Esprimi gratitudine per quello che t’insegnano. Cerca di avere più fiducia nel loro potere di rivelarti quello che la tua mente a volte ti nasconde.