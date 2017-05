I poliziotti della Florida hanno fermato l’ex giocatore di baseball Eric DuBose perché stava guidando in modo strano. Lo hanno sottoposto a un test per capire se aveva bevuto troppo: “È in grado di recitare l’alfabeto a memoria?”, gli hanno chiesto. “Vengo dal grande stato dell’Alabama”, ha risposto DuBose, “e lì c’è un alfabeto diverso”. Nei prossimi giorni, Pesci, ti consiglio di tentare un trucchetto simile ogni volta che ti troverai in situazioni strane e imbarazzanti, cosa che temo si verificherà più spesso del solito. Per esempio, potresti cambiare argomento con una battuta, distrarre e tergiversare. Avrai bisogno di più libertà, quindi prenditela!