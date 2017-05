“Siamo quello che immaginiamo”, scrive lo scrittore e saggista dei Pesci N. Scott Momaday. “La nostra stessa esistenza consiste nell’immaginarci. Il nostro destino migliore è immaginare chi e cosa siamo. La più grande tragedia che ci può capitare è di non essere immaginati”. Nelle prossime settimane, ispirati a questo passaggio. È il momento ideale per renderti conto di quanto potere hai di creare te stesso con l’uso intelligente e determinato della tua vivida immaginazione (eccoti un’ulteriore riflessione, questa volta presa in prestito da Cher: “Tutti ci inventiamo. È solo che alcuni di noi hanno più fantasia di altri”).