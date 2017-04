Tra tutti gli stati americani, il Texas è al terzo posto per numero di gravidanze indesiderate tra le adolescenti. In quello stato l’educazione sessuale praticamente non esiste. Nelle prossime settimane non puoi permetterti di essere deprivato della verità come quei ragazzi. Hai bisogno più che mai di informazioni precise che si adattino alle tue necessità, non di false notizie, illusioni ideologiche o propaganda. Assicurati di ottenerle dalle fonti migliori che puoi, così eviterai comportamenti irrilevanti ai fini degli obiettivi che ti sei posto e attirerai esperienze che ti saranno estremamente utili.