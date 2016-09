I piccoli musei di Roma da riscoprire in una giornata d’estate

Tra pubblici e privati, a Roma si contano 171 musei. Per saperlo li ho prima contati uno per uno su Wikipedia, poi mi sono fatto confermare il dato da un ragazzo gentile che lavora allo 060606 che ha chiesto a qualche collega dimenticandosi di mettermi in attesa. Per la maggior parte sono musei piccoli e bellissimi che sono fuori dei grandi circuiti museali, delle grandi opere d’arte che costellano il patrimonio storico cittadino.

Tanti languiscono nella solitudine, in situazioni lavorative precarie, a volte senza direttori, e senza una promozione adeguata che sia al livello delle loro esposizioni. I musei vuoti di Roma raccontano una storia di scollamento tra la città e la sua storia, tra la città e i suoi abitanti. Per fornire un esempio, il museo nazionale dell’alto medioevo, secondo i dati rilasciati per il 2015 dal ministero dei beni cultarali, in un anno ha avuto 9.466 visitatori, di cui solo un terzo paganti, per un incasso totale di 12.750 euro.

Questo vuol dire che la maggior parte dei visitatori ha preferito visitare il museo in una prima domenica del mese, quando il biglietto è gratuito per tutti (a fronte di una spesa di quattro euro) o si trattava per lo più di persone sotto i diciotto anni per le quali il biglietto è sempre gratuito.

Ma i dati per i piccoli musei sono simili: se si escludono i grandi circuiti come quello dell’Anfiteatro Flavio o di Villa Borghese, di solito, nonostante la possibilità di entrate gratuite, le visite rimangono limitate.

Silenzio imbarazzante

Il museo nazionale dell’alto medioevo è un piccolo gioiello incastonato tra le bianche linee verticali dell’architettura razionalista dell’Eur. Avevo letto che quei palazzi, che ospitano anche il museo etnografico Pigorini e il museo delle arti e tradizioni popolari, erano stati venduti per finanziare il completamento della Nuvola di Fuksas poco distante.

Il museo era completamente vuoto, le luci abbassate, i monitor spenti. Quando sono entrato la signora della biglietteria mi ha guardato stupita ed è accorsa ad accendere le luci. “Sono tre giorni che non viene nessuno”, ha detto. Come mi aspettavo, il museo era splendido e il silenzio era imbarazzante: era come se in una riflessione inusuale dei miei neuroni specchio fossi entrato in empatia per la solitudine di un posto che in qualche modo sembrava che avessi contribuito a creare.

La vuotezza di quel museo mi faceva sentire in colpa, e tutti i corni potori, tutti gli umboni di scudo, tutte le fibbie, fino a tutte le tessere del meraviglioso Opus sectile della domus di porta Marina sistemato al termine del percorso didattico parlavano di un luogo dimenticato. Quando me ne sono andato ho chiesto alla signora perché non ci fosse nessuno e lei ha alzato le spalle: “Non abbiamo neanche il direttore”, e mentre me ne andavo ho pensato che non era giusto, anche se mi era piaciuto.

Non era tanto la retorica della conservazione della memoria di un passato comune che mi faceva impallidire (che in qualche modo in effetti era preservata) ma il fatto che quei luoghi non interessassero a nessuno. Mi sono chiesto se un museo che non ha visitatori effettivamente continuasse a esistere o se una volta chiusa la porta svanisse in un mondo delle idee platonico per difendere la sua vocazione e non diventare un polveroso magazzino buono per le visite dei laureandi, esperti del settore e pochi altri.