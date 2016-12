Poche professioni attirano critiche e battute come la meteorologia. A volte la presa in giro è giustificata. Secondo uno studio, tutte le volte che i meteorologi in Kansas hanno annunciato il cento per cento di possibilità di pioggia, in un terzo dei casi non ha piovuto affatto. E gli aneddoti sull’inaffidabilità delle previsioni del tempo sono moltissimi. Leggi