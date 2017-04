Chi sono i bahai?

Sono giorni indaffarati e caotici nella città israeliana Haifa. Il 16 aprile nei vicoli vicino al porto, i cristiani hanno celebrato la Pasqua. Il 18 gli ebrei festeggiavano la loro Pasqua nella sinagoga. E dal 20 aprile una piccola comunità di bahai comincia i suoi dodici giorni di Ridvan, la loro festa più importante. Il gruppo bahai ad Haifa non è solo. La regione ha sede nella città israeliana, ma conta milioni di seguaci nel mondo.

La loro fede è relativamente recente. Nel 1844 un mercante che si faceva chiamare “il Bab” (letteralmente il cancello) cominciò a predicare in Persia. Reinterpretando lo sciismo islamico, affermava che Dio presto avrebbe mandato un nuovo profeta, come Mosè, Cristo o Maometto.

I bahai credono che uno dei seguaci di Bab, Baha’u’llah, sia questo profeta, fondatore ufficiale della loro religione. Di fronte alle persecuzioni persiane e dell’impero ottomano, Baha’u’llah scrisse il testo fondamentale della comunità e scelse il suo luogo di sepoltura di Bab: un posto meraviglioso a Haifa, di fronte al Mediterraneo.

Come suggeriscono le sue origini, la fede bahai prende in prestito elementi da altre regioni. Come l’islam proibisce l’alcol e, proprio come i musulmani pregano in direzione della Mecca, i bahai pregano in direzione della casa di Haifa dove fu sepolto Baha’u’llah. Tra le altre religioni, vengono rispettate induismo e buddismo. L’eredità persiana è evidente. I bahai festeggiano il capodanno persiano e ammirano lo zoroastrismo. La fede bahai crede “nel carattere unico dell’umanità” che trascende distinzioni di razza e classe sociale. Questo ha aiutato la religione a diffondersi all’interno di gruppi vulnerabili come i nativi americani. Dall’altra parte dell’oceano Pacifico, il credo è popolare tra le tribù di Papua: i bahai rispettano i loro usi e costumi tradizionali, al contrario di alcuni missionari cristiani. Anche una buona organizzazione ha aiutato la diffusione della religione. I pionieri bahai predicano la religione all’estero, mentre i suoi capi supportano l’istruzione delle donne. Ad oggi si contano più di sette milioni di bahai nel mondo, dalla Bolivia al Ciad.

Tuttavia la flessibilità della religione Bahai se da un lato ha aiutato il diffondersi del credo, dall’altro ha causato molti problemi. Molti studiosi Islamici accusano i bahai di essere apostati (traditori della fede). I loro primi seguaci erano musulmani e rifiutavano tutti i profeti dopo Maometto.. Altri li accusano di sovversione e collegano il loro stabilirsi ad Haifa con il Sionismo.

Come risultato i seguaci della religione Bahai sono stati perseguitati all’interno del mondo musulmano, specialmente in Iran. Negli ultimi anni centinaia di Bahai iraniani sono stati arrestati e lo scorso settembre un uomo è stato assassinato nella città di Yazd. Altri seguaci Bahai sono stati imprigionati nello Yemen. Le pressioni provenienti da gruppi Bahai all’estero hanno aiutato leggermente. Per esempio i seguaci del credo in Egitto non devono più scegliere tra “musulmani”, “ ebrei” e “ cristiani” sulla loro carta di identità.

Una scuola speciale è stata istituita per istruire i Bahai espulsi dall’università. Ma molti di loro continuano a soffrire abusi e discriminazioni in alcune zone del Medio Oriente anche se la religione prospera in altre parti del mondo.

(Traduzione di Martina Ciai)