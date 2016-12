Il gruppo Stato islamico ha rivendicato gli attentati suicidi in due alberghi di Baghdad

Sono esplose due autobombe in due hotel di Baghdad, in Iraq, uccidendo almeno dieci persone. Le esplosioni sono state avvertite in tutto il centro della città. La prima esplosione è avvenuta vicino all’hotel Babylon, un albergo di recente costruzione vicino al fiume Tigri. La seconda autobomba è esplosa vicino all’hotel Cristal, l’ex Sheraton hotel, che di solito è molto frequentato il giovedì sera. Secondo le prime indagini, sembrerebbe che i due attacchi sono stati coordinati. I due hotel sono di solito frequentati da funzionari stranieri, giornalisti e membri delle organizzazioni non governative.