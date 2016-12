Parte l’operazione navale europea contro i trafficanti di migranti

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il 53 per cento dei 14 milioni di rifugiati di tutto il mondo (esclusi i richiedenti asilo) viene da tre paesi: Somalia, Siria e Afghanistan. Il 41 per cento di loro è stato accolto in cinque paesi: Turchia, Pakistan, Etiopia, Iran e Libano.