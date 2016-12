Nuova esecuzione nel Texas, la diciassettesima negli Stati Uniti dall’inizio del 2015 

In Texas stanotte è stata eseguita una nuova condanna a morte: Gregory Russeau, un nero di 45 anni, era stato giudicato colpevole dell’uccisione di un uomo di 75 anni nel 2001. La pena capitale è stata eseguita attraverso iniezione. Russeau è stato dichiarato morto alle 18.49 locali (l’1.49 del mattino in Italia) nella prigione di Huntsville. Si tratta della diciassettesima esecuzione negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, la nona in Texas che già nel 2014 deteneva il primato delle esecuzioni.