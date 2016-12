È successo in un centro culturale a Suruç , città curda al confine con la Siria. I feriti sono circa cento. Le autorità turche sospettano che l’esplosione sia stata causata da un attentatore suicida del gruppo Stato islamico . Ma non ci sono rivendicazioni. Nel centro culturale si trovavano molti giovani volontari che dovevano partire per collaborare alla ricostruzione di Kobane, città curda siriana che si trova a dieci chilometri di distanza e fino a gennaio era assediata dai jihadisti.