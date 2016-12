L’offensiva della Turchia contro lo Stato islamico e il Pkk

Due soldati sono morti e altri 24 sono rimasti feriti stanotte in Turchia, per un attentato suicida attribuito ai combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) contro un commissariato nel distretto di Doğubayazıt, nella provincia orientale di Ağrı. È il primo attacco di questo genere da quando Ankara ha scatenato la nuova offensiva contro il Pkk. I curdi iracheni hanno chiesto al partito di lasciare le aree abitate dai civili per salvarli dagli attacchi aerei turchi, in cui sono già morti 260 guerriglieri. Leggi