I ricercatori dell’Us geological survey hanno ideato dei collari per orsi che calcolano come l’attività e il consumo energetico di questi animali si modifica con il cambiamento climatico e l’abbassamento del livello delle acque. In attesa dei risultati di questa ricerca, che si sapranno nel lungo periodo, le videocamere attaccate ai collari svelano com’è la vita dal punto di vista di un orso polare. Il video del New York Times.