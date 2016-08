Il video dell’uccisione di un ragazzo nero a Chicago

La polizia di Chicago ha diffuso un filmato che mostra gli istanti precedenti alla morte di Paul O’Neal, un ragazzo di diciotto anni ucciso il 28 luglio da un colpo sparato dalla polizia. Il giovane era alla guida di un’auto rubata e non si era fermato anche se gli era stato intimato di farlo. Quando la polizia ha aperto il fuoco O’Neal era disarmato.

Nel video non si vede il momento dello sparo che ha provocato la morte del ragazzo, perché la videocamera d’ordinanza indossata dal poliziotto che ha sparato non stava registrando. Tre agenti sono stati sospesi dal sovrintendente della polizia di Chicago Eddie Johnson in attesa dei risultati delle indagini e di un eventuale processo. Il video del New York Times.