L’hiv è il primo nemico delle ragazze sudafricane

La conferenza internazionale sull’aids che si è svolta a luglio a Durban, in Sudafrica, ha rivelato che ogni anno 2,5 milioni di persone contraggono l’hiv, un dato che nel continente africano riguarda principalmente gli adolescenti.

In Sudafrica il ciclo infettivo è aggravato dai rapporti intergenerazionali tra le ragazze e gli sugar daddies, uomini maturi che danno soldi e fanno regali alle giovani in cambio di sesso. Per le ragazze sudafricane tra i 15 e i 19 anni il rischio di contrarre il virus è superiore di otto a quello dei coetanei maschi. Secondo le stime ogni settimana sono contagiate duemila giovani donne. Il video dell’Afp.