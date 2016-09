“È divertente perché c’è un grosso bottone rosso per disattivare il pilota automatico in qualsiasi momento tu non ti senta al sicuro” dice Mike Isaac, che si occupa di tecnologia per il New York Times. Il giornalista è tra i primi non dipendenti di Uber a sperimentare la nuova auto senza conducente dell’azienda americana. Il video del New York Times.