I guardiani della foresta

La foresta pluviale del Borneo è minacciata dal disboscamento, dalle coltivazioni e dall’urbanizzazione. James Reed, esperto di arrampicata sugli alberi, collabora con Rainforest connection per posizionare sui tronchi dei dispositivi ideati per proteggere la foresta. I congegni, cellulari modificati alimentati a energia solare, sono programmati per riconoscere determinati rumori: quando individuano un suono, come uno sparo o una sega elettrica, inviano in automatico un sms di allerta. In questo modo aiutano a combattere il bracconaggio e la deforestazione.

I polmoni della Terra è una serie di quattro reportage che raccontano le storie di chi lotta per difendere le foreste del Borneo, una delle regioni del mondo più colpite dalla deforestazione. Le foreste, insieme agli oceani, assorbono enormi quantità di anidride carbonica. Proteggerle è fondamentale per tutelare la biodiversità del pianeta e contrastare il riscaldamento globale.

Jacopo Ottaviani è un giornalista italiano specializzato in data journalism. I suoi lavori compaiono in Italia su Internazionale e all’estero su The Guardian, Al Jazeera International e Foreign Policy. Su Twitter è @JacopoOttaviani. Sarà al festival di Internazionale a Ferrara dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.