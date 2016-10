Salvare gli orsi del sole aiuta a difendere la foresta del Borneo

Nel Borneo, l’orso del sole rischia l’estinzione a causa del bracconaggio. Oggi si stima che gli esemplari siano meno di 11mila, una cifra diminuita del 30 per cento negli ultimi cinque anni. Nella punta nordorientale del Borneo, in Malesia, alcuni zoologi cercano di preservare questa specie, fondamentale per salvaguardare l’intero ecosistema della foresta.

I polmoni della Terra è una serie di quattro reportage che raccontano le storie di chi lotta per difendere le foreste del Borneo, una delle regioni del mondo più colpite dalla deforestazione. Le foreste, insieme agli oceani, assorbono enormi quantità di anidride carbonica. Proteggerle è fondamentale per tutelare la biodiversità del pianeta e contrastare il riscaldamento globale.

Jacopo Ottaviani è un giornalista italiano specializzato in data journalism. I suoi lavori compaiono in Italia su Internazionale e all’estero su The Guardian, Al Jazeera International e Foreign Policy. Su Twitter è @JacopoOttaviani.