A Cuba una nuova generazione di blogger sfida il monopolio dello stato sui mezzi d’informazione. Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) negli ultimi anni sono nati circa tremila blog indipendenti. Questa rivoluzione è cominciata nel 2013 con l’installazione di 200 punti wifi in tutto il paese, dove vivono 11,2 milioni di abitanti. Ma l’accesso a internet è ancora troppo costoso per la maggior parte dei cubani. Il video dell’Afp.