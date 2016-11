Dopo lo sgombero del Baobab, il centro che ospitava migranti in transito a Roma, decine di persone vivono davanti alla stazione Tiburtina, senza nemmeno una pensilina per ripararsi dalla pioggia. Non hanno alternativa, perché i centri di accoglienza in città sono pieni da mesi.

Il video di Termini Tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.