Cinque ragioni per vedere Snowden

Il giornalista del Guardian Luke Harding, autore di Snowden (Newton Compton Editori, 2016), spiega perché è importante leggere il suo libro e vedere il film diretto da Oliver Stone, ispirato al suo saggio.

Il film Snowden – con Joseph Gordon-Levitt e Shailene Woodley – racconta la storia dell’ex tecnico informatico della Cia Edward Snowden che, mentre lavorava per una azienda consulente della National security agency statunitense, ha rivelato al giornalista del Guardian Glenn Greenwald informazioni segrete sui programmi di spionaggio di massa del governo statunitense e britannico. La pellicola si basa sui due libri Snowden di Luke Harding e Time of the Octopus di Anatoly Kucherena.