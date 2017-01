La nuova vita di Nicolas, scappato dal Ghana e arrivato a Ventimiglia

Nicolas, agricoltore ghanese di 25 anni, è stato costretto a scappare dal suo paese e a intraprendere un lungo viaggio verso l’Europa. È arrivato in Italia un anno e mezzo fa e oggi vive a Torri, una frazione di Ventimiglia al confine con la Francia. Grazie all’associazione Spes auser continua a lavorare come agricoltore, ma rischia di dover tornare in Ghana a causa dei limiti al suo permesso di soggiorno.

Dall’1 gennaio 2016 sono arrivati in Italia attraverso il mar Mediterraneo circa 180mila migranti. Nei primi sei mesi del 2016 sono state esaminate 49.479 domande di protezione internazionale, solo il 5 per cento dei richiedenti ha ottenuto lo status di rifugiato.

Il reportage di Maria Paola Rottino, Francine Micheletti, Maddalena Vernia e Diego Diaz Morales.