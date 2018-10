Diritti per tutti

Il 5 ottobre i diritti dei minori e degli adolescenti – in particolare la situazione dei minori stranieri non accompagnati – saranno al centro di una tavola rotonda organizzata al festival di Internazionale in collaborazione con Cidas e cooperativa Camelot.

Il giorno dopo, invece, sotto la lente ci saranno le storie di Starlady, educatrice transgender dai capelli rosa che lavora con le comunità indigene australiane; quella di Melvin, che ha fatto coming out a 11 anni; quella di un omosessuale asiatico-americano. Sono alcune delle esperienze raccontate nei tre cortometraggi della rassegna “Lo stesso amore”, organizzata in collaborazione con il festival Gender Bender e il Progetto scuola del centro lgbt Cassero di Bologna, in programma il 6 ottobre. Dopo la proiezione, i film saranno discussi insieme agli studenti del liceo Roiti e del liceo Ariosto di Ferrara.

Il 7 ottobre le battaglie lgbt sono al centro del dibattito “La giungla dei diritti”, organizzato con il Global progressive forum. Interverranno Yuri Guaiana di All out e l’attivista polacca Marta Lempart, il parlamentare europeo Daniele Viotti e il giornalista Claudio Rossi Marcelli, autore della rubrica Dear daddy su Internazionale. Di stereotipi di genere e di modi per combatterli, anche attraverso l’arma dell’ironia, discutono le vignettiste Adene, Zainab Fasiki e Marilena Nardi, in un incontro moderato da Thierry Vissol e promosso dal centro Librexpression.