La parola elicottero deriva dal greco helix, che significa spirale, e pterón che vuol dire ala. A differenza degli aeroplanini, che per volare hanno bisogno di essere lanciati in avanti, questo elicottero di carta planerà in verticale, facendo girare vorticosamente le sue ali. Per costruirlo prendete un foglio di carta: il lato corto dev’essere lungo 45 mm, quello lungo 215 mm.