Dopo la sconfitta alle elezioni locali del 7 maggio, il primo ministro britannico Keir Starmer è alle prese con una ribellione interna al Partito laburista: decine di deputati chiedono le sue dimissioni. Per ora sembra intenzionato a restare al suo posto, ma il suo futuro politico è più che mai incerto.

Nel Regno Unito il 7 maggio si è votato per eleggere circa cinquemila consiglieri di 136 amministrazioni locali, tra cui tutti e 32 i borough di Londra, i sindaci di sei città, e i parlamenti autonomi di Galles e Scozia. Vista la varietà di istituzioni coinvolte, non è facile riassumere i risultati in modo chiaro e univoco, tuttavia in Inghilterra il Labour ha perso quasi due terzi dei suoi consiglieri, che erano la stragrande maggioranza, e lo stesso è successo ai conservatori.

Hanno perso anche i Liberaldemocratici, mentre hanno moltiplicato i loro consiglieri i Verdi, rinnovati dalla leadership di Zach Polansky, e soprattutto i nazionalpopulisti di Reform, il partito di Nigel Farage, uno dei grandi architetti della Brexit, che sono passati da pochi consiglieri a quasi 1.500.

Proiettando questi numeri a livello nazionale, viene fuori un quadro assolutamente inedito per la politica britannica. Ci sono praticamente cinque partiti che oscillano tra il 26 per cento di Reform e il 16 per cento dei Libdem, con il conservatori e i laburisti fermi al 17 per cento.

Per quanto riguarda il voto per il parlamento di Edimburgo, la maggioranza è rimasta in mano allo Scottish national party, ma sono cresciuti sensibilmente i Verdi e Reform. Anche in Galles i laburisti e i tory sono stati molto ridimensionati, e sono cresciuti i Verdi, gli autonomisti del Playd Cymru (che hanno conquistato la maggioranza dei seggi) e soprattuto Reform.

Questi dati evidenziano una netta sconfitta per il Labour, che è al governo dall’estate del 2024, ma anche il declino di un intero sistema politico, tradizionalmente imperniato su un bipolarismo in cui si alternavano i due grandi partiti istituzionali, tory e laburisti.

In un discorso tenuto quattro giorni dopo il voto, Keir Starmer ha ammesso il tracollo elettorale e ha riconosciuto di aver commesso diversi errori, ma ha anche confermato che non intende farsi da parte e “lasciare il paese nel caos”. Ha fatto cenno alla necessità di ricostruire un rapporto più stretto con l’Europa, e ha anche fatto un annuncio importante, cioè il progetto di rinazionalizzare l’azienda siderurgica British steel, nata negli anni sessanta proprio per iniziativa del Partito laburista e poi privatizzata alla fine degli anni ottanta da Margaret Thatcher.