In un clima segnato dalle conseguenze dello scandalo degli Epstein files , il risultato delle elezioni suppletive del 26 febbraio nel collegio di Gorton e Denton conferma che nel paese sono in corso importanti cambiamenti politici. Rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato laburista Andrew Gwynne (sospeso per alcuni messaggi offensivi inviati su WhatsApp), il seggio è stato conquistato da Hannah Spencer del partito dei Verdi. I laburisti sono scivolati al terzo posto, scavalcati anche dai nazionalpopulisti di Reform Uk. Secondo l’Independent, la sconfitta del Labour in una delle sue roccaforti storiche avrà effetti profondi su tutta la politica britannica.