A Napoli un uomo che stava guardando una partita in tv ha insultato l’arbitro ma la moglie ha pensato che gli improperi fossero rivolti a lei e lo ha accoltellato (1). A Bagnasco (Cuneo) un arbitro che durante una partita dilettantistica era stato aggredito dai calciatori del Bagnasco la settimana dopo è andato come spettatore a tifare contro il Bagnasco (2). A Firenze durante un pomeriggio di calcio giovanile dedicato al fair play sugli spalti c’è stata una rissa tra genitori (3).

A Manfredonia (Foggia) alcune persone in maschera hanno scatenato una rissa che ha coinvolto decine di partecipanti al carnevale (4). A Viareggio (Lucca) durante la sfilata dei carri di carnevale un uomo ha rapinato un negozio di borse di lusso indossando la maschera del film V per Vendetta (5). A Milano nei giorni di carnevale un uomo rapinava i passanti indossando la maschera di Joker (6). A Capronno (Varese) per carnevale c’è stata una sfilata di cani in maschera (7).

A Catania un uomo ha addestrato il suo cane a portare i rifiuti in una discarica abusiva in modo da eludere la videosorveglianza (8) (9). A Riccione (Rimini) una donna ha denunciato per appropriazione indebita l’ex convivente che lasciando la casa si è portato via il cane (10). A Tesero (Trento) un cane che ha invaso la pista da sci durante una gara delle Olimpiadi invernali è diventato una celebrità locale (11).

In Trentino il sindacato ha denunciato che gli addetti alle pulizie e alla ristorazione per i giochi olimpici hanno lavorato dodici al giorno per otto euro all’ora, e che alcuni sono stati licenziati con un messaggio su WhatsApp (12). All’aeroporto di Milano Malpensa (Varese) gli atleti olimpici di ritorno a casa hanno creato code per i loro bagagli fuori misura, in particolare mazze da hockey e sci (13) (14). Dopo il successo olimpico del curling, sul colle Oppio di Roma sarà costruita una pista pubblica artificiale per praticare questo sport (15). A Torino due youtuber hanno documentato con un video lo stato di abbandono in cui versano alcune delle opere costruite per le Olimpiadi invernali di vent’anni fa (16).

Ai giochi paralimpici invernali di Milano Cortina gareggeranno diversi ex soldati russi e ucraini con disabilità causate da ferite subite al fronte, tra cui lo snowbordista Ivan Shiryayev, che ha perso una gamba nei combattimenti a Bachmut (17) (18) (19). Ai giochi paralimpici parteciperanno anche tre atleti mongoli tra i quali, per la prima volta nella storia, anche una donna (20). A Verona nemmeno un euro dei venti milioni spesi dal comune per la viabilità durante i giochi paralimpici è stato usato per ridurre le barriere architettoniche (21). A Verona è già scattata l’allerta inquinamento: a causa del traffico durante gli eventi paralimpici è previsto un ulteriore aumento di emissioni in tutta l’area fuori dalla zona gialla (22). Verona è la quarta città più inquinata d’Italia anche quando non ci sono eventi di questo tipo (23).

A Gabicce Mare (Pesaro) i pescatori di molluschi e crostacei non riescono più a lavorare a causa della plastica finita nel mare, proveniente dagli allevamenti industriali di mitili (24). A Chioggia (Venezia) i pescatori sono in grave crisi a per via della moria di vongole, dovuta alla crisi climatica e all’inquinamento (25) (26). A Lampedusa (Agrigento) i pescatori hanno chiesto un indennizzo perché le barche dei migranti naufragate o abbandonate in mare si impigliano nelle loro reti (27).