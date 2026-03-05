A Napoli un uomo che stava guardando una partita in tv ha insultato l’arbitro ma la moglie ha pensato che gli improperi fossero rivolti a lei e lo ha accoltellato (1). A Bagnasco (Cuneo) un arbitro che durante una partita dilettantistica era stato aggredito dai calciatori del Bagnasco la settimana dopo è andato come spettatore a tifare contro il Bagnasco (2). A Firenze durante un pomeriggio di calcio giovanile dedicato al fair play sugli spalti c’è stata una rissa tra genitori (3).
A Manfredonia (Foggia) alcune persone in maschera hanno scatenato una rissa che ha coinvolto decine di partecipanti al carnevale (4). A Viareggio (Lucca) durante la sfilata dei carri di carnevale un uomo ha rapinato un negozio di borse di lusso indossando la maschera del film V per Vendetta (5). A Milano nei giorni di carnevale un uomo rapinava i passanti indossando la maschera di Joker (6). A Capronno (Varese) per carnevale c’è stata una sfilata di cani in maschera (7).
A Catania un uomo ha addestrato il suo cane a portare i rifiuti in una discarica abusiva in modo da eludere la videosorveglianza (8) (9). A Riccione (Rimini) una donna ha denunciato per appropriazione indebita l’ex convivente che lasciando la casa si è portato via il cane (10). A Tesero (Trento) un cane che ha invaso la pista da sci durante una gara delle Olimpiadi invernali è diventato una celebrità locale (11).
In Trentino il sindacato ha denunciato che gli addetti alle pulizie e alla ristorazione per i giochi olimpici hanno lavorato dodici al giorno per otto euro all’ora, e che alcuni sono stati licenziati con un messaggio su WhatsApp (12). All’aeroporto di Milano Malpensa (Varese) gli atleti olimpici di ritorno a casa hanno creato code per i loro bagagli fuori misura, in particolare mazze da hockey e sci (13) (14). Dopo il successo olimpico del curling, sul colle Oppio di Roma sarà costruita una pista pubblica artificiale per praticare questo sport (15). A Torino due youtuber hanno documentato con un video lo stato di abbandono in cui versano alcune delle opere costruite per le Olimpiadi invernali di vent’anni fa (16).
Ai giochi paralimpici invernali di Milano Cortina gareggeranno diversi ex soldati russi e ucraini con disabilità causate da ferite subite al fronte, tra cui lo snowbordista Ivan Shiryayev, che ha perso una gamba nei combattimenti a Bachmut (17) (18) (19). Ai giochi paralimpici parteciperanno anche tre atleti mongoli tra i quali, per la prima volta nella storia, anche una donna (20). A Verona nemmeno un euro dei venti milioni spesi dal comune per la viabilità durante i giochi paralimpici è stato usato per ridurre le barriere architettoniche (21). A Verona è già scattata l’allerta inquinamento: a causa del traffico durante gli eventi paralimpici è previsto un ulteriore aumento di emissioni in tutta l’area fuori dalla zona gialla (22). Verona è la quarta città più inquinata d’Italia anche quando non ci sono eventi di questo tipo (23).
A Gabicce Mare (Pesaro) i pescatori di molluschi e crostacei non riescono più a lavorare a causa della plastica finita nel mare, proveniente dagli allevamenti industriali di mitili (24). A Chioggia (Venezia) i pescatori sono in grave crisi a per via della moria di vongole, dovuta alla crisi climatica e all’inquinamento (25) (26). A Lampedusa (Agrigento) i pescatori hanno chiesto un indennizzo perché le barche dei migranti naufragate o abbandonate in mare si impigliano nelle loro reti (27).
Sugli scogli dell’isola di Pantelleria (Trapani) è stato trovato il cadavere di una persona migrante, il quindicesimo, trasportato dal mare dopo un naufragio causato da un ciclone (28) (29). Nelle acque del lago di Garda, all’altezza di Torbole (Trento), un subacqueo ha trovato sul fondale delle ossa che appartenevano a un camionista finito nel lago più di mezzo secolo fa (30) (31). A Cassina de’ Pecchi (Milano) un uomo camminava sulla riva del naviglio quando ha visto galleggiare la salma di una donna anziana con una felpa rosa (32).
A Milano un’azienda che affitta monopattini elettrici ha assunto due operatori muniti di un’ancora per ripescare quelli gettati nei navigli (33). A Napoli un ragazzo ha percorso in monopattino elettrico una superstrada a doppia corsia dove le auto viaggiano a più di cento chilometri all’ora (34). A Bari una ragazza in monopattino è stata presa a martellate da un automobilista che non riusciva a sorpassarla (35). A Firenze il comune ha vietato il noleggio di monopattini elettrici (36). A Catania è stata creata una squadra di vigili urbani per pattugliare la città in monopattino elettrico (37).
A Livorno il comandante dei vigili urbani è stato licenziato dal sindaco perché, secondo le accuse, aveva creato nel corpo un clima pesante di punizioni e intimidazioni (38) (39). A Roma un noto tiktoker ha pubblicato un video in cui insultava i vigili urbani e invitava tutti a dar loro “una ciavattata in bocca” (40). Sempre a Roma due vigili urbani sono stati sospesi perché avevano scritto per scherzo sul led esterno dell’auto di servizio la frase in dialetto abruzzese “’ngul a mamm’t” (41).
In Sicilia quasi metà della popolazione parla ancora dialetto (42). A Casale Marittimo, che è in provincia di Pisa ma è più vicina a Livorno, tre pisani e tre livornesi si sfideranno a colpi di barzellette e battute in dialetto (43). Un deputato di Massa-Carrara ha ottenuto una prima approvazione in parlamento alla sua proposta di insegnare i dialetti fin dalle scuole elementari (44).
A Roma il parlamento sta discutendo una proposta di legge voluta dalle associazioni animaliste per vietare la macellazione cavalli e il consumo della loro carne, ma il relatore a cui è stata affidata ha detto che sarebbe una norma razzista verso altri animali come le zanzare (45) (46). A Capua (Caserta) ad alcune centinaia di bufale vengono fatte ascoltare le canzoni del festival di Sanremo con l’intento di aumentare la produzione di latte (47). A Monza un’oca del laghetto della villa reale è scomparsa, poi è stata ritrovata viva in un cestino dei rifiuti (48). Ad Adro (Brescia) sono stati sequestrati due gattopardi africani che un uomo teneva a casa sua (49). A Busto Garolfo (Milano) un cane ha rischiato di morire dopo aver leccato un pezzo di carta stagnola dove c’era della cocaina (50).
A Rimini il comune vuole sfrattare una colonia di gatti che vivono da tempo nel cimitero (51). Nel cimitero di Ravenna è stato organizzato un gioco per ragazzi con percorsi tra le tombe (52). Nel cimitero di Negrar di Valpolicella (Verona) sono stati sepolti i coniugi trovati mummificati nella loro villa un anno fa (53). A Roma i titolari dei bar e dei ristoranti vicini a un ingresso del cimitero Flaminio protestano perché i loro affari sono crollati da quando il comune ha chiuso il vicino cancello del camposanto e i visitatori usano un altro ingresso molto più lontano (54).
A Milano un nuovo ristorante di lusso ha lanciato una moda gastronomica che mescola cucina giapponese e peruviana (55). A Vigevano (Pavia) una donna che non aveva pagato il conto al ristorante è stata raggiunta da un daspo gastronomico, cioè il divieto di entrare in qualsiasi ristorante della provincia, pena la reclusione fino a tre anni (56). Secondo la diocesi di Udine nella frazione Camporosso di Tarvisio c’è un ristorante che si ispira alla dottrina sociale della chiesa (57).
A Bologna migliaia di persone sono attese per la cena pubblica che interrompe il ramadan e da sette anni unisce musulmani e non (58). Il sindaco di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) ha detto che farà cessare il canto di un muezzin che durante il ramadan è diffuso ad alto volume da un appartamento privato (59) (60). A Genova la preside di una scuola superiore subirà un’ispezione del ministero per aver detto ai docenti di non dare compiti in classe durante la prima settimana del ramadan (61).
