Il premier laburista Keir Starmer (nella foto) è di nuovo in difficoltà. Stavolta è accusato di aver forzato la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti senza il nulla osta di sicurezza del ministero degli esteri. L’ex ministro è stato coinvolto nel caso Epstein, a cui avrebbe rivelato informazioni riservate. Starmer si è scusato, ma ha rifiutato di dimettersi. Secondo il belga De Standaard, il Labour sarà punito alle elezioni del 7 maggio in Scozia, Galles e in diversi centri dell’Inghilterra.