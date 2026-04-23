Il premier laburista Keir Starmer (nella foto) è di nuovo in difficoltà. Stavolta è accusato di aver forzato la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti senza il nulla osta di sicurezza del ministero degli esteri. L’ex ministro è stato coinvolto nel caso Epstein, a cui avrebbe rivelato informazioni riservate. Starmer si è scusato, ma ha rifiutato di dimettersi. Secondo il belga De Standaard, il Labour sarà punito alle elezioni del 7 maggio in Scozia, Galles e in diversi centri dell’Inghilterra.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati