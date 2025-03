Quando esprimiamo il desiderio di fuggire in un angolo remoto del pianeta, lontano da città invivibili, cos’abbiamo in mente? Vogliamo metterci alla prova con un’avventura, realizzare un’utopia, ritrovare noi stessi o solo staccare, con la sicurezza di tornare in quel rifugio così confortevole che ci ha fatto scappare? Le motivazioni potrebbero essere ancora altre, misurate sulle opportunità e sul vissuto di ognuno. E poi, arrivati nel nostro angolo remoto, che aspettative abbiamo? Leggiamo, studiamo, pensiamo di avere qualche tipo di conoscenza, sia del luogo che di noi stessi, ma siamo veramente sicuri?

Una risposta potrebbe essere coltivare l’incertezza come metodo di scoperta. Così, con tante idee in testa, Gabriele Chiapparini e Camilla Marrese hanno preso la loro apparecchiatura fotografica e da Bologna si sono trasferiti su un’isola del Mediterraneo, aspra e inospitale, in un periodo in cui non accoglie molti visitatori. Nell’inverno del 2020, per tre mesi, hanno cercato risposte a delle domande, ritrovandosi spesso all’interno di un rompicapo in cui ogni storia prende direzioni diverse.

Da questa permanenza è nato il libro Thinking like an island, concepito come il tentativo di esplorare e comprendere un’isola, di cui gli autori non vogliono specificare il nome perché così può incarnare ogni luogo lontano dalle dinamiche della vita urbana, che sia in mezzo al mare o su una montagna. Per loro la fotografia è stata un metodo di conoscenza, che li ha aiutati a evitare gli stereotipi e a deludere le aspettative. Hanno interagito e vissuto con gli abitanti di quest’isola, una cinquantina, e i loro racconti sono diventati una parte attiva del progetto. Chiapparini e Marrese si sono ritrovati davanti a una molteplicità che non poteva essere rappresentata in un solo modo.