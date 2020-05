Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina sul coronavirus

Ripresa americana

Secondo il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, è ragionevole pensare che l’economia americana non si riprenderà completamente prima della fine del 2021 (Ft). Uno scenario che dipenderà dalla disponibilità di un vaccino (Cnbc). Powell si aspetta comunque una crescita del pil nella seconda parte dell’anno ed è sicuro che la recessione, nonostante i dati somiglino molto a quelli Grande depressione, sarà molto più breve (Cbs). Domani il numero uno della Fed e il segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, verranno ascoltati dal Congresso sugli effetti delle misure per contrastare le conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus. Giovedì arriveranno i nuovi dati settimanali sui sussidi di disoccupazione, secondo Powell il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere il 25 per cento. Contro il covid-19 Inizia oggi l’assemblea mondiale dell’Oms, la prima in videoconferenza dalla fondazione dell’organizzazione nel 1948. Un’assemblea che, al di là dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, sarà inevitabilmente segnata dalle tensioni fra Stati Uniti e Cina e dalla questione Taiwan (Agi). I numeri del contagio Negli Usa sono oltre 89mila le persone morte per coronavirus. I casi attualmente positivi sono 1.486.757 (Johns Hopkins University). Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, chiede più test (Bloomberg). Lite tra presidenti L’ex presidente statunitense Barack Obama, senza mai nominare Donald Trump, ha criticato pubblicamente la risposta americana all’emergenza coronavirus, : “Questa pandemia ha finalmente alzato il velo sul fatto che molte persone al comando non sanno cosa fanno” (Politico). Immediata la reazione di Trump che ha evocato il carcere per Obama e per Joe Biden additati come responsabile del “più grande scandalo della storia americana”, il Russiagate (La Stampa).

L’Italia riapre (non tutta)

Secondo Confcommercio, sono 824.255 le attività commerciali e i servizi che potranno aprire da oggi. Riapriranno solo sette bar e ristoranti su dieci, pari a 196 mila esercizi. Nel settore del commercio sono ancora chiuse 240.596 imprese su 433 mila totali (Repubblica).

Fino all’ultimo cavillo (HuffPost).

In ordine sparso Il premier Giuseppe Conte ha firmato il testo del decreto che contiene le regole per la fase 2 definite in accordo con le regioni. Diversamente dagli altri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non ha firmato l’intesa e attacca: “Il governo cede alle pressioni e poi scarica su noi governatori” (Corriere). Oggi in Campania non apriranno bar e ristoranti (Repubblica), così come in Piemonte, dove riapriranno dal 23 maggio (Il Sole 24 Ore). Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, mostra una certa cautela: “Altri vogliono correre di più? Ogni regione ha un atteggiamento diverso, dipende dalle condizioni” (Corriere).

Riaperture, le nuove regole per spostamenti, bar, ristoranti, sport, negozi, parrucchieri, spettacoli (Repubblica).

Cari italiani Il premier Conte ha scritto una lunga lettera agli italiani pubblicata sul quotidiano free press Leggo: “Oggi il primo passo, poi torneremo a correre”. Immuni, remember? Intervistata dal Corriere il ministro dell’innovazione, Paola Pisano, rivendica la scelta della app di tracciamento e assicura: “Sarà pronta entro maggio”. In calo Secondo gli ultimi dati diffusi ieri le infezioni attualmente in corso in Italia sono 68.351 (-1.836 rispetto a sabato). Il numero dei decessi, 145, rappresenta il valore più basso dal 9 marzo. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (Il Sole 24 Ore). In Lombardia i test sierologici privati verranno rimborsati solo se il risultato è positivo (Corriere). Rilancio lento È slittata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Rilancio. In giornata dovrebbe arrivare la bollinatura della ragioneria dello stato, poi il testo passerà al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica. Il ritardo, scrive il Corriere, sarebbe legato, oltre che alle coperture, a tre nodi da sciogliere: scuole paritarie, ecobonus e Alitalia. Soldi alla patria Viene lanciato oggi il nuovo Btp Italia che contribuirà “alla copertura delle spese relative all’emergenza covid-19” e dei provvedimenti per la ripresa economica dell’Italia. Il tasso minimo garantito è dell’1,4 per cento. Tenendolo fino a scadenza il rendimento sarà aumentato dello 0,8 per cento. “Un bonus fedeltà - ha detto il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri - che è anche un bonus fiducia nel paese” (Corriere).

In Europa

Qui Uk Il Regno Unito registra il numero di morti più basso (170) dall’inizio del lockdown, anche se normalmente il conteggio dei decessi, domenica e lunedì, è più basso perché ospedali e case di riposo sono più lenti nel registrarli (Bbc). Più del 20 per cento tra i pazienti ospedalieri in Inghilterra ha contratto il coronavirus mentre era ricoverato per un’altra malattia, scrive il Guardian. In un articolo sul Mail on Sunday, il premier Boris Johnson, pur sottolineando che “un vaccino potrebbe non arrivare mai”, ha annunciato un investimento da 93 milioni di sterline per aprire, “con 12 mesi di anticipo”, un centro per la produzione di vaccini. Qui Spagna Continuano a diminuire i decessi in Spagna, 87 nell’ultimo giorno. Il Paese conta 231.350 casi positivi e 27.650 morti dall’inizio dell’epidemia (El País).

Contagio globale

Diecimila al giorno Con 9.707 casi di infezione in più nelle ultime 24 ore, la Russia è il secondo paese al mondo per numero di contagiati (Rai News). Quarto al mondo In Brasile cresce il numero di morti e di infetti. Il paese è ora il quarto al mondo per numero di contagi dopo Usa, Russia e Gran Bretagna (Corriere).

Prima un esempio, ora il Brasile fatica a contenere il virus (Nyt).

Fine mese L’India ha esteso il lockdown fino al 31 maggio, ma ha allentato le misure restrittive in alcune aree. Sono più di 90mila i casi nel paese (Reuters). In ordine sparso Centinaia di villaggi nel nordest della Cina sono stati sottoposti a misure di isolamento dopo un nuovo aumento dei contagi (Independent). Senza immunità nella popolazione, sostiene il consigliere medico del governo cinese, il paese è esposto a un’altra ondata di infezioni (Cnn). Venerdì si riunisce l’Assemblea nazionale del popolo. Pagherete tutto Intervistata dalla Stampa, la vicepresidente della commissione Ue, Marghrethe Vestager, parla della pandemia e del fatto che, in questo periodo di lockdown, le grandi piattaforme web hanno visto crescere i propri ricavi. E rilancia: “Ora la web tax”.