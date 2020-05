Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina sul coronavirus

Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

I passi dell’Ecofin

Recovery forse Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi hanno manifestato scetticismo, al termine dell’Ecofin di ieri, rispetto alla proposta franco-tedesca per un piano da 500 miliardi di aiuti a fondo perduto finanziato da un debito comune (Huffington Post). Il premier Giuseppe Conte ha avuto colloqui telefonici con la cancelliera Merkel e con il presidente francese Macron per sostenere l’idea di un “negoziato ambizioso” (Repubblica).

I paesi del nord perdono l’alleato più potente: Berlino (Corriere).

Il primo passo verso una mutualizzazione del debito (Business Insider).

Aiuti sicuri I ministri delle finanze dell’Ue cercano l’intesa sui fondi Bei – circa 220 miliardi destinati a piccole e medie imprese – mentre è arrivato il via libera definitivo per Sure, il fondo a sostegno della cassa integrazione dei paesi Ue durante la crisi (Euronews).

Tutti gli strumenti anti crisi dell’Ue (Ansa).

Ripartenza americana

Senti chi parla Il presidente della Fed Jerome Powell e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, riferendo al congresso circa le misure adottate per far fronte alla crisi economica post coronavirus, hanno avvisato che se il confinamento dovesse protrarsi ci sarà un danno permanente all’economia. Powell ha sottolineato in particolare la necessità di aiuti fiscali a Stati e imprese (Nyt). Mnuchin ha anche assicurato che il Tesoro è pronto a iniettare più denaro e sostenere più rischi nei programmi di prestito della Fed (Wall Street Journal). La guerra del virus L’Organizzazione mondiale della sanità aprirà un’indagine indipendente sull’origine di Sars Cov-2, come era stato richiesto da 116 stati nel mondo (Il Post). L’annuncio arriva dopo che Trump aveva accusato l’Oms di essere troppo vicina alla Cina, scatenando la reazione di Pechino secondo cui il presidente Usa tenta solo di spostare l’attenzione dalla sua “gestione maldestra” della crisi (TgCOM24). La guerra al virus Mentre con oltre un milione e mezzo di casi gli Stati Uniti restano il paese più colpito (Johns Hopkins University), emerge il problema della gestione di dati sensibili: quelli di milioni di persone testate e risultate positive sono stati condivisi con polizia, vigili del fuoco e sanitari dell’emergenza-urgenza, anche se ai pazienti era stato assicurato il contrario, scrive Associated Press. Lo voglio anch’io Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha detto che il vaccino non potrà essere appannaggio solo di chi se lo potrà permettere, e ha invocato una leadership fondata su competenze e non sui tweet (Reuters).

A New York la mappa dei quartieri più colpiti coincide con quella dei più poveri (Nyt).

Arrivano notizie incoraggianti dal vaccino messo a punto dall’Università di Oxford in partnership con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia (Sky TG24).

La crisi inglese

La richiesta di sussidi di disoccupazione nel Regno Unito ha toccato la crescita mensile più alta dal 1971: senza un rapido colpo di reni l’economia britannica resterà segnata per sempre (Ft).

Italians do it better?

Via al decreto Il capo dello stato Sergio Mattarella ha firmato ieri sera il testo del decreto Rilancio, subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 266 articoli con misure per famiglie, lavoratori e aziende, una sorta di maxi decreto omnibus che prevede 55 miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare (Il Sole 24 Ore). Sono 98 i decreti attuativi a cui rimanda, titola Il Sole 24 Ore. Allunga che ti passa Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha annunciato che il prestito alle imprese contenuto nel dl Liquidità, attualmente all’esame delle commissioni attività produttive e finanze della camera, è stato allungato a 10 anni (Repubblica). Questi soldi a chi li do Dopo il caso del prestito garantito da Sace a Fca, anche altre aziende, tra le quali Aspi dei Benetton, stanno cercando di ottenere prestiti garantiti dallo stato italiano (Start Magazine). Intervistato da Repubblica, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, dice: “Bisogna evitare gli errori fatti in passato. Giusto dare alle imprese, ma anche avere garanzie”. Una nuova era Il prossimo passo a cui sta lavorando il governo Conte, scrive La Stampa, è un progetto per velocizzare al massimo i cantieri: addio al codice degli appalti, vestigia dell’era pre-coronavirus. Numeri I contagi in Italia ieri sono raddoppiati rispetto al giorno precedente, e la metà sono in Lombardia. I morti in 24 ore sono stati 162 (Ansa). Il nodo movida Le immagini in diverse città italiane di gruppi di persone sedute ai tavolini del bar senza mascherina né distanza di sicurezza scatena la reazione del governatore del Veneto Luca Zaia, che si dice pronto a un nuovo confinamento laddove i dati lo rendessero necessario (Corriere).