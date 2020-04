Coronavirus: le ultime notizie

Le notizie di stamattina sul coronavirus

In caso d’emergenza

I 27 leader dell’Ue riuniti in teleconferenza hanno approvato i tre strumenti delineati nelle scorse settimane: Mes a condizioni leggere, fondo anti-disoccupazione Sure e investimenti Bei. Un pacchetto che vale in tutto 540 miliardi e dovrebbe entrare in vigore dal 1 giugno (Bbc). C’è l’accordo anche sulla creazione di un Recovery Fund “urgente” per rispondere all’emergenza economica anche se, nel mandato affidato alla Commissione, che dovrà essere presentato entro il 6 maggio, resta da definire se il fondo concederà prestiti o sovvenzioni a fondo perduto (La Stampa). Budget europeo La presidente Ursula Von der Leyen ha chiarito che per finanziare il Fondo la Commissione prenderà denaro a prestito sui mercati finanziari, aumentando la quota delle risorse proprie nel bilancio comunitario sino al 2%, ma Paesi del Nord e del Sud restano divisi sull’importo complessivo del Fondo (Il Sole 24 Ore).

La cornice c’è, manca il quadro (HuffPost).

Il dilemma dei governi tra stimolo e rigore (Economist).

L’Unione che vorrei Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha rivendicato subito dopo il summit l’adozione sino a oggi “impensabile” di uno strumento che renderà la risposta europea “più solida e coordinata” (Il Messaggero). Decisivo per accogliere la richiesta di Italia, Spagna e Francia è stato l’assenso della cancelliera tedesca Angela Merkel, che però chiede di discutere anche di tasse e spese (Corriere).

Economia di guerra

Si riunirà stamattina alle 10, dopo un vertice di maggioranza, il consiglio dei ministri chiamato a varare il Documento di economia e finanza. Secondo le prime bozze il Def prevedrà un pil in contrazione dell’8% nel 2020 (per risalire del 4,7% nel 2021), un rapporto deficit/pil del 10,4% e un debito pubblico in salita sino al 155,7% del pil (Ansa). Pioggia di crediti Ad aprile il governo si appresterebbe a chiedere al parlamento un nuovo scostamento di bilancio di 55 miliardi. Risorse che serviranno ad alimentare le misure anticrisi: dieci miliardi a sostegno delle imprese, e altri 12 per quelle creditrici; 13 per rifinanziare gli ammortizzatori sociali tra cui la cassa integrazione. Il cdm dovrebbe ufficializzare anche la cancellazione delle clausole di salvaguardia sull’iva dal 2021 (Il Sole 24 Ore). Sos Alitalia Il governo italiano assumerà entro giugno tramite una newco il pieno controllo della compagnia aerea di bandiera per salvarla dal fallimento. Lo ha annunciato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, precisando che degli attuali 113 resteranno operativi “oltre 90” aerei (Corriere). In Germania il governo prepara invece un pacchetto di aiuti da dieci miliardi di euro per sostenere Lufthansa, che ha perso nel primo trimestre 1,2 miliardi di euro (Reuters).

Cauto ottimismo

Secondo l’Agenzia europea per la salute l’epidemia ha raggiunto il picco in 20 paesi (Politico). In Italia continua a calare il numero dei positivi, a quota 106.848, e la pressione sugli ospedali con 2.267 ricoverati in terapia intensiva (-117), ma le vittime sono state 464 solo ieri (Open). Il parametro R0 che indica il numero di nuovi contagiati per paziente “è sceso ad una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7”, ha sottolineato il presidente del consiglio superiore di sanità Franco Locatelli (Il Sole 24 Ore).

L’allarme dell’Oms: metà dei morti in Europa nelle case di riposo (Repubblica).

Cure cercansi Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito di “testare l’iniezione di disinfettante all’interno del corpo” per uccidere il virus, scatenando le reazioni allarmate dell’intera comunità medica (Bbc), la pubblicazione erronea di alcuni documenti ha svelato il fallimento dei primi test clinici del Remdesivir come farmaco anticovid (Ft).

Allerta globale

Stati Uniti in trincea La camera dei rappresentanti statunitense ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 484 miliardi di dollari: di questi, 321 saranno destinati al sostegno delle piccole e medie imprese, circa 100 al sistema sanitario e all’attività di testing (Politico). Sono salite intanto a oltre 26 milioni le domande di sussidio di disoccupazione (4,4 nell’ultima settimana), pari al 15% dell’intera forza lavoro americana (Bbc). Nemico invisibile Il numero dei contagi negli Stati Uniti ha superato quota 850mila (Cnbc). Secondo una ricerca della Northeastern University, il virus circolava in molte città del paese sin da inizio febbraio (Nyt). Battaglia diplomatica Il segretario di stato Mike Pompeo è tornato ad attaccare l’Oms chiedendone una riforma e minacciando di non ripristinare mai più i finanziamenti americani (Reuters). Ma a coprire il buco pensa la Cina, che ha difeso l’operato dell’Organizzazione e annunciato un nuovo stanziamento di risorse da 30 milioni di dollari (Washington Post). Buio sociale In molti Paesi arabi il Ramadan al via da oggi sarà segnato dalle misure di distanziamento e dalla chiusura delle moschee (Middle East Eye), in Egitto anche dal coprifuoco notturno (Ansa). Secondo diverse organizzazioni indipendenti, le autorità algerine starebbero approfittando del lockdown per arrestare dissidenti e giornalisti (Al Jazeera).

Sport

Tutti fermi La pandemia ha costretto gli organizzatori ad annullare anche i campionati europei di atletica, che si sarebbero dovuti tenere a Parigi dal 26 al 30 agosto (Evening Standard).

