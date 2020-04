Coronavirus: le ultime notizie

Georgia, Oklahoma, Alaska e South Carolina hanno già consentito ad alcuni settori di ripartire, e come altri stati hanno in programma di allentare il lockdown questa settimana. In Colorado il governatore Jared Polis ha annunciato che il 1 maggio apriranno i saloni di bellezza, i barbieri e i negozi di tatuaggi. In Tennessee il 27 aprile riaprono i ristoranti, e nello stesso giorno scade in Mississippi il decreto che imponeva il distanziamento sociale. In Montana il 3 maggio riapriranno le chiese, con l’obbligo di rispettare il distanziamento, e il 7 maggio toccherà a scuole e ristoranti.

Mentre negli Stati Uniti i casi confermati di covid-19 stanno per superare il milione e i morti sono più di 55mila, molti stati vanno avanti con i loro piani per riaprire gradualmente le attività economiche.

Tutto questo mentre gli esperti mettono in guardia dal rischio di una seconda ondata che potrebbe fare più danni della prima, e mentre il virus si diffonde più rapidamente in stati finora meno colpiti, tra cui alcuni di quelli che stanno per allentare le misure di contenimento, in particolare la Georgia. Molti di questi luoghi sono particolarmente vulnerabili perché non hanno un sistema sanitario all’altezza. Le zone che nel primo mese di pandemia avevano sofferto di più come Washington, California e New York, sembrano uscite dalla fase più grave, ma in generale i contagi stanno aumentando. Il 24 aprile è stato il giorno con il maggiore incremento.

La decisione di far ripartire l’economia in molte zone del paese dipende dal fatto che le prospettive economiche sono sempre più negative, con quasi 30 milioni di persone che finora hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, e la disoccupazione che è salita al 16 per cento.

Intanto, secondo alcune anticipazioni, l’amministrazione Trump ha deciso di cambiare il suo messaggio sul nuovo coronavirus, mettendo l’accento sulla necessità di far ripartire l’economia. Di conseguenza l’attenzione alle statistiche sanitarie verrà ridimensionata, così come il ruolo degli scienziati che consigliano Trump, come Anthony Fauci e Deborah Birx.