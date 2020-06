Le proteste negli Stati Uniti

Le proteste per la morte di George Floyd sono continuate fino a alla tarda sera del 2 giugno. In generale sono state più pacifiche rispetto ai giorni scorsi. Ecco cosa è successo nelle maggiori città (Fonti: New York Times, Los Angeles Times, Bbc).

Ad Atlanta la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla radunata vicino al Centennial Olympic Park. Dopo il coprifuoco, che comincia alle 21, alcune persone hanno sparato fuochi d’artificio in direzione della polizia, che ha risposto attaccandoli. Nel pomeriggio era arrivata la notizia che sei agenti sono stati arrestati per aver tirato fuori da una macchina due studenti neri usando un un taser.

A Los Angeles durante la sera e la notte ci sono state centinaia di arresti per la violazione del coprifuoco imposto in tutta la contea. Il sindaco Eric Garcetti si è unito ai manifestanti e si è inginocchiato, un gesto diventato un segno di dissenso negli ultimi anni. Da parte sua il capo della polizia di Los Angeles, Michael Moore, ha accusato i manifestanti di sfruttare la morte di George Floyd. C’è stata una dimostrazione pacifica anche ad Hollywood.

Migliaia di persone hanno marciato pacificamente per le strade di Portland. In segno di solidarietà verso Floyd, si sono distese a terra con le mani dietro la schiena.