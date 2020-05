Coronavirus: le ultime notizie

Accuse respinte La Cina ha ribadito che gli Usa non hanno nessuna prova per dimostrare che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan ( CbsNews ). Pechino ha detto che non accetterà un’indagine internazionale per capire come abbia avuto origine l’epidemia ( Newsweek ).

Corsa al riarmo Gli Usa sono pronti a collocare missili ad ampio raggio nell’area del Pacifico per contrastare i passi in avanti fatti dalla Cina negli armamenti ( Reuters ).

Gli Stati Uniti sono pronti a nuove misure economiche restrittive contro la Cina che riguardano in particolare il blocco delle forniture e degli investimenti nel paese, scrive il Ft . L’emergenza coronavirus non ha fatto che deteriorare ulteriormente i rapporti tra le due potenze, commenta il Wsj .

Retromarcia Trump ha specificato che la task force contro il coronavirus non verrà smantellata, come precedentemente detto, ma continuerà il suo lavoro focalizzandosi però sulla ripartenza economica ( Ap ).

La speaker della camera Nancy Pelosi ha criticato il presidente Donald Trump per la volontà di far ripartire il paese, anche pagando un caro prezzo in termini di nuove vittime da covid-19 ( Guardian ). Molti stati però non soddisfano i criteri per poter riaprire, scrive Bloomberg .

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato la riapertura dei negozi in Germania, ma con norme di distanziamento sociale valide fino al 5 giugno ( Dw ). I singoli Lander potranno intervenire in maniera rapida nel caso riscontrassero una ripresa dei contagi ( Bbc ).

Primo allentamento Il premier britannico Boris Johnson ha detto che alcune misure restrittive verranno allentate a partire da lunedì prossimo ( Guardian ). Intanto nel paese il numero di morti ha superato quota 30mila, con 649 nuovi decessi in 24 ore( The Independent ).

In piazza Ieri il flash mob a Milano di titolari di ristoranti, bar e pub. Esposte le sedie vuote dei loro locali: “Norme per riaprire in sicurezza e sostegno economico”. Ma le forze dell’ordine li hanno sanzionati per assembramento con multe da 400 euro ciascuno ( Corriere ).

Compromesso lontano Mentre fatica a prendere vita il nuovo decreto contenente le misure economiche, il governo ha incassato il no da parte di Confindustria e Ance sulla riduzione dell’orario lavorativo, mantenendo però lo stipendio inalterato ( Ansa ). Tra le misure, scrive il Corriere, un bonus verde per la casa al 110 per cento, fino a 500 euro per bici e monopattini, un voucher vacanze e il reddito di emergenza.

Sono diversi i temi che stanno provocando tensioni nel governo. Il Pd contesta l’ipotesi della didattica mista lanciata dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina per settembre ( Rep ). L’Azzolina ha poi fornito dettagli su come si svolgerà l’esame di maturità in forma soltanto orale ( Adnkronos ).

In un solo giorno il numero di malati è calato di 6.939 unità e ha raggiunto quota 91.528. Un totale che per la prima volta è inferiore a quello dei guariti, arrivati a 93.245, con un balzo di 8.014. I decessi sono stati 369 in un giorno, per un numero complessivo di vittime pari a 29.684 ( RaiNews 24 ).

Recessione pesante La Commissione europea ha stimato che il Pil dei Paesi dell’Eurozona crollerà del 7,7 per cento nel 2020 per poi rimbalzare a +6,3 per cento nel 2021. Pessime le previsioni per l’Italia con un -9,5 per cento nell’anno in corso e un debito pubblico che raggiungerà il 159 per cento rispetto al Pil (Corriere).

Terziario in crisi Ad aprile l’indice pmi relativo ai servizi in Italia ha toccato il suo minimo storico a 10,8 punti, indicando la peggior contrazione del terziario nel paese (Il Sole 24).

Timeline diverse Dopo la riunione con i Lander, la Merkel ha dato il via libera alla ripresa del calcio tedesco a partire da metà maggio (Gazzetta). Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha chiarito che al momento è impossibile stabilire una data per il ritorno in campo della Serie A (Sport Mediaset).