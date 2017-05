L’attentatore di Berlino Anis Amri ucciso dalla polizia a Milano

La radicalizzazione nelle carceri

“La prigione è sempre più presente nelle nostre società”, sostiene Farhad Khosrokhavar, un sociologo franco-iraniano che ha studiato la radicalizzazione dei detenuti musulmani in carcere, come sembra sia stato il caso di Anis Amri. Secondo Khosrokhavar in molti paesi europei, come Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi, la percentuale di musulmani in prigione è di gran lunga superiore alla percentuale di musulmani nella popolazione complessiva ed è in prigione che “i giovani cominciano a percepire l’odio della società”.

Nel suo libro Prisons de France il sociologo scrive che negli ultimi decenni in Francia, negli Stati Uniti e altrove, il numero di detenuti è nettamente aumentato e con esso la durata delle detenzioni. E i crimini violenti come gli omicidi volontari e gli stupri non sono diminuiti. “È il segno che il ruolo sempre più importante che viene dato al carcere per risolvere questioni sociali come la droga o l’immigrazione è un problema politico”.