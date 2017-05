Continuano le ricerche nell’hotel Rigopiano in Abruzzo, estratte tre vittime

Il quadro emerso dalla riunione del Comitato operativo regionale, provincia per provincia.

L’Aquila. Il terremoto ha complicato le già difficili condizioni del territorio provinciale. C’è richiesta di brande e tende per ospitare la popolazione. Problemi di viabilità soprattutto nella zona di Campotosto, Montereale, Capitignano. Il prefetto ha ordinato la chiusura degli uffici fino al 20 gennaio e ha vietato la circolazione ai mezzi pesanti su tutto il territorio provinciale. È stato aperto il centro per i soccorsi. Si è in attesa di sei turbine.

Chieti. Il patrimonio stradale è danneggiato e si potrebbe, nelle prossime ore, prevedere la chiusura di alcune strade. Nevicate nelle zone più alte. Settantacinque ditte lavorano sul territorio. A Lanciano 25mila persone sono senza elettricità. Sono in arrivo gruppi elettrogeni.

Pescara. Le situazioni più gravi sono segnalate a Sant’Eufemia, Roccamorice, zona Vestina, Carpineto della Nora, Corvara, Brittoli, Farindola, Montebello di Bertona. Si registrano smottamenti mentre a Spoltore si decide per l’evacuazione di 300 cittadini per effetto delle esondazioni del fiume. Per quanto riguarda il fiume Pescara la situazione è monitorata anche grazie all’uso di centraline di controllo che inibiscono il traffico veicolare nelle adiacenze del fiume, in caso di allerta. Il sindaco firmerà una ordinanze di chiusura delle scuole fino al 20 gennaio.

Teramo. La situazione dell’emergenza neve si aggrava con il terremoto. Cinquanta mezzi sono all’opera e il sindaco sta predisponendo due campi di accoglienza. Diverse frazioni isolate. L’esercito è attivo a Castelli, Montorio verso Crognaleto. Interventi sono stati effettuati ad Arsita e Castiglion Messer Raimondo. Risolta la situazione all’Ospedale di Atri. Alle 15 43mila utenze risultavano ancora disattivate.