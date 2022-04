Tra le 48 vittime della serie di attentati che il 23 marzo ha scosso la Somalia c’è anche la deputata Amina Mohamed Abdi ( nella foto ), scrive Radio Dalsan. Abdi era impegnata in campagna elettorale nella città di Beledweyne, dove si è votato il giorno dopo. In Somalia sono in corso le elezioni della camera bassa del parlamento, scaglionate per distretti. Inizialmente dovevano tenersi nel febbraio 2021, e al momento sono in ritardo sulla tabella di marcia. Secondo Voice of America, i jihadisti di Al Shabaab hanno intensificato gli attacchi per destabilizzare ulteriormente il governo.