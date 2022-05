Insetti Un progetto scientifico comunitario, condotto tra il 2004 e il 2021, ha permesso di misurare la riduzione della popolazione di insetti nel Regno Unito, che sarebbe del 58,5 per cento. I volontari che hanno partecipato al progetto, scrive New Scientist, dovevano contare e comunicare tramite app il numero degli insetti rimasti spiaccicati sulle targhe anteriori delle loro automobili, inserendo anche i dati relativi al percorso. Il declino degli insetti è un fenomeno globale, che può influire sulla produzione alimentare. Si pensa che sia dovuto a vari fattori, tra cui la crisi climatica e l’agricoltura moderna. I censimenti delle popolazioni di insetti sono però molto rari. Nel 2017 uno studio condotto in Germania aveva rilevato un calo del 76 per cento dal 1990.