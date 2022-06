Tutto è cominciato nel 1992, quando Larson Camouflage, un’azienda che aveva lavorato per i parchi della Disney, ha prodotto e installato la prima antenna con le sembianze di un albero. In questo modo ha lanciato un’industria che si è poi diffusa in tutto il mondo. Queste mimetizzazioni più o meno riuscite – alcune sono veramente grossolane, altre molto accurate – mirano a integrare le antenne nel paesaggio e ad avvicinarle agli alberi del luogo, tra cui le palme, molto numerose in California. Come scrive l’esperta Amy Clarke: “Queste infrastrutture di comunicazione e sorveglianza mimetizzate, possono essere descritte come una ‘preferenza della società per un’estetica falsa rispetto a una realtà brutta’”.